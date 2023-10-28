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مجلة عسكرية أمريكية: قواتنا الخاصة تكبدت خسائر فادحة في مواجهة "حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية عن وجود تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد نشرت قوات عمليات خاصة لشن هجمات مشتركة مع قوات الدفاع الإسرائيلية ضد حركة "حماس" الفلسطينية المتمركزة في غزة".

ونقلت الصحيفة تصريحات عن الكولونيل المتقاعد بالجيش الأمريكي دوغلاس ماكغريغور، في حديث لأحد البرامج الأمريكية حول الموضوع، قال فيها: "في الساعات الـ 24 الماضية أو نحو ذلك، ذهبت بعض قوات العمليات الخاصة لدينا وقوات العمليات الخاصة الإسرائيلية إلى غزة للاستطلاع، بهدف التخطيط للمكان الذي قد يرغبون في الذهاب إليه لتحرير الرهائن وإحداث تأثير".

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أمس, 08:31 GMT

وتابع الضابط الأمريكي الذي جاءت تصريحاته في الـ25 من الشهر الجاري: "تم إطلاق النار عليهم وتكبدوا خسائر فادحة، كما علمت".

ورغم قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بتنسيق عمليات متعددة بشكل وثيق في الماضي، فإن وجود مواطنين أمريكيين بين الرهائن الذين احتجزتهم حماس في منتصف أكتوبر/تشرين الأول يجعل نشر وحدات قتالية أمريكية أمراً غير محتمل على الإطلاق، بحسب "ميلتاري وأتش".

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل.

وبدأت الضربات الإسرائيلية أمس الجمعة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت حركة حماس مساء اليوم نفسه انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أعلن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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