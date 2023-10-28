شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: مقتل 311 جنديا واختطاف 229 مواطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 311 جنديا في العمليات العسكرية التي يقودها الجيش على قطاع غزة.

وقال في مؤتمر صحفي لتقرير الحرب اليومي: "لقد قمنا بتسليم رسائل إلى 311 عائلة قتيل و229 عائلة مختطف" .

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة الماضية، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.