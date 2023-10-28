مصرع 28 شخصا وإصابة 60 آخرين بحادث سير في محافظة البحيرة المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت بوابة "الأهرام"، إن "حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة، أسفر عن وفاة 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين"، مشيرة إلى أن اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، تلقى تقريرا بالحادث.

وكشفت التحقيقات عن أن الحادث نتج عن تسرب زيت من سيارة في أثناء سيرها على الطريق الصحراوي، ما أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات واشتعال النيران في بعضها.

من جانبها، حضر رجال النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة، كما كلفوا عناصر الشرطة الجنائية بإجراء التحقيقات المتعلقة بالواقعة.

يذكر أن الطريق ذاته كان قد شهد حادث سير مروع أواخر العام الماضي، حيث لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم على الطريق الصحراوي في محافظة البحيرة.

2 سبتمبر, 06:02 GMT

وذكرت صحيفة "الأهرام" أنه "في أثناء سير سيارة نقل تحمل عمالا زراعيين على الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة انقلبت على جانب الطريق"، مشيرة إلى أن الحادث "أسفر عن وفاة 10 عمال وإصابة 8 آخرين، نقلوا إلى مستشفى وادي النطرون".

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل على التوسع في إنشاء الكثير من الطرق والجسور الجديدة، وإصلاح المتهالكة منها، لمنع تكرار حوادث السير.