شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 28 شخصًا بحادث مروري ضخم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة رويترز بوقوع حادث تصادم سيارات بمحافظة البحيرة المصرية، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 60 آخرين، بحسب ما نقلته عن إعلام رسمي.

ووقع صباح اليوم السبت، حادث مروري بين عدد كبير من السيارات على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بمصر، نتج عنه 45 إصابة في تقييم أولي للوضع، بحسب وزارة الصحة المصرية، فيما تفحمت أعداد من السيارات في موقع الحادث.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغا من قيادات الطريق الصحراوي، أفاد بوقوع الحادث بين عدد من السيارات، لتنتقل الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور.

تقييم الخطورة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع ب 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة لهم وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.