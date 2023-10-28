شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منظمة الصحة العالمية: لا يمكن إجلاء المصابين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه لا يمكن إجلاء المرضى والمصابين في غزة، أو العثور على ملجأ آمن في مثل هذه الظروف التي يمر بها القطاع، من قصف عنيف ومتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبر حسابه على منصة إكس إن انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى.

انقطاع الاتصال مع فريق المنظمة

ذكر تيدروس، أمس الجمعة، أن المنظمة لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر.

وقال: "هذا الحصار يجعلني أشعر بقلق بالغ على سلامتهم والمخاطر الصحية المباشرة للمرضى الضعفاء".

فيما أكد اليوم أن الاتصال لا يزال مقطوعًا بموظفي المنظمة العالمية، وكذلك المرافق الصحية في غزة.