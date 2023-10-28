الجيش الإسرائيلي يهدد فلسطينيي الضفة الغربية: "انتظروا النكبة الكبرى"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الخميس، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.

وجاء في المنشور أن حركة "حماس" ارتكبت "أكبر خطأ تاريخي بإعلانها الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الثاني.

وهدد المنشور بشكل صريح مواطني الضفة الغربية وأعطاهم مهلة "للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن فلسطينيين في الضفة تفاجئوا بهذا المنشور على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأكّدت على عثور السكان المحليين على المنشورات، موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد منهم، بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل الآن موسم حصاده في دير استيا.