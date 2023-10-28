شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروري بـ"الصحراوي" إلى 32 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع عدد قتلى حادث المرور الكبير الذي وقع على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، إلى 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين.

وأشارت الوزارة، منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إلى رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة شمال القاهرة للتعامل مع مصابي الحادث الذي وقع بين حافلة نقل ركاب، وعدد من السيارات، واشتعال النيران ببعضها، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون.

وأكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم نقل 53 من المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل سبعة أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.

تقييم الخطورة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع ب 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة لهم وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة