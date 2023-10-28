شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": استهداف الصحفيين محاولة لثنيهم عن توثيق جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لاستمرار الجرائم اليومية في غزة التي تستهدف بشكل متعمد المدنيين الأبرياء بما فيهم العاملين بقطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم.

وقدمت التعازي للصحفي وائل الدحدوح، الذي فقد عددًا من أفراد عائلته جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الصحفيين

وأشارت إلى أن استهداف الصحفيين محاولة لثنيهم عن أداء رسالتهم، في كشف الحقائق وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جرائمها المستمرة التي تستهدف المدنيين بمن فيهم الصحفيين.

وسقط ما يزيد عن ثلاثة وعشرين صحفيًا منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

يأتي هذا في إطار محاولاته لمصادرة الحقيقة، وتكميم الأفواه، والتغطية على الجرائم اليومية، ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

ودعت المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين بمن في ذلك الصحفيين والإعلاميين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.