شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث مصر المروري..كيف تقود بأمان في الضباب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسبب حادث مروري كبير في مصر، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في وفاة 32 راكبًا وإصابة 63 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

وأشارت الوزارة، منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إلى رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة شمال القاهرة للتعامل مع مصابي الحادث الذي وقع بين حافلة نقل ركاب، وعدد من السيارات، واشتعال النيران ببعضها، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون.

وفي حين وقع الحادث بسبب الضباب الكثيف الذي كان يغطي الطريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، فإنه يمكن تجنب مصير مأساوي باتباع عدد من الإرشادات للقيادة بأمان في مثل هذا الظرف.

قيادة آمنة في الضباب

تنصح الإدارة العامة للمرور السعودي بعدد من الإرشادات لقيادة آمنة في الضباب، وهي:

استخدام أنوار الضباب في حال توفرها

تجنب استخدام النور العالي تمامًا

تخفيف السرعة

تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة

عدم التوقف بشكل مفاجئ

وبين المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه في حال تعثر القيادة فيجب على السائق إيقاف المركبة خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه.