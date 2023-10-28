شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 29 منهم.. حرب غزة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت لجنة حماية الصحفيين الحرب الحالية في غزة، بأنها الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع وفيات الصحفيين في عام 1992.

وقالت اللجنة، إن العدوان على غزة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 صحفيًا.

حصيلة دموية

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان: خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وثقت لجنة حماية الصحفيين وتابعت الحصيلة الدموية، التي اقترنت بمضايقات واعتقالات وغيرها من العراقيل في مناطق تشمل الضفة الغربية وإسرائيل المحتلة.

وحذرت من أنه مع التراجع المتزايد لقدرة الصحفيين على القيام بعملهم، فإن قدرة الجمهور على معرفة وفهم ما يحدث في الصراع تضعف بشكل كبير، وسيكون لهذا تداعيات محتملة في مختلف أنحاء العالم".

وأكدت أنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الخاصة بانقطاع الاتصالات في قطاع غزة، وأضافت: "مع فقدان مكاتب المؤسسات الإخبارية للاتصال مع طواقها وصحفييها في غزة، الذين يشهدون بشكل مستقل من أجل تقديم المعلومات بشأن التطورات وحصيلة الخسائر البشرية لهذه الحرب، فإن العالم يفقد نافذة على حقيقة كل الأطراف المنخرطة في الصراع".