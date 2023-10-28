شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صواريخ من غزة على دولة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية اليوم السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع المحاصر.

وأضافت سلطات الاحتلال أنه جرى إطلاق الصافرات التحذيرية عدة مرات في المواقع القريبة من الحدود مع القطاع.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، التي تتواجد في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق النار على قرية زيكيم.

هجوم بري على غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية بدءت مساء أمس الجمعة، توسيع نطاق عملياتها في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الجمعة، إن القوات الجوية والبرية الإسرائيلية تكثف عملياتها، وسط تقارير عن قصف مكثف على قطاع غزة المحاصر، حيث انقطعت خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة.