شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: غزة تشهد مأساة إنسانية ذات أبعاد أسطورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصفت باكستان العقاب الجماعي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على كامل السكان الفلسطينيين في غزة بأنه "مأساة إنسانية ذات أبعاد أسطورية"، مؤكدة أنه يُعد "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، و"إبادة جماعية حقيقية".

وقال المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم، خلال مشاركته في الجلسة الطارئة للجمعية العامة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: "إننا نشهد مأساة إنسانية ذات أبعاد أسطورية تتكشف أمام أعيننا".

وأضاف أن حملة القصف والغارات الجوية الإسرائيلية مستمرة منذ 20 يوما، ما أدى إلى مقتل 7000 فلسطيني عاجز، نصفهم من الأطفال، وإصابة 17 ألفًا آخرين.

قطع شرايين الحياة للفلسطينين

وأشار المندوب الباكستاني إلى أن عائلات وأحياء بأكملها قد جرى القضاء عليها، وأن شرايين الحياة الأساسية للشعب الفلسطيني بما فيها الماء والغذاء والوقود، قد انقطعت.

وتابع: نزح أكثر من مليون شخص داخليًا، وحتى أولئك الذين نزحوا، لا يمكنهم الاختباء من قنابل قوات الاحتلال الإسرائيلية، إذ جرى تدمير 40% من مدينة غزة.

وأعرب عن ثقته بأن الجميع يشعر بالفزع بشأن الطريقة الشريرة والقاسية التي يُذبح بها الفلسطينيون من خلال القصف الجوي الجبان والمدفعية بعيدة المدى.

وأضاف أنه في سياق هذه الحرب، ينبغي النظر أيضًا في شكل من أشكال آلية المساءلة، لأن الجرائم المرتكبة لا يمكن أن تمر دون عقاب، ولدينا العديد من السوابق للاختيار من بينها، وهناك حاجة للنظر في سبل منع تكرار مثل هذه المجازر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.