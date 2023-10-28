شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يدعو للضغط لتنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، على أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع.

وقال في بيان اليوم: إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف عن أعمالها مالم تدرك أن هناك ضغوطاً حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

مجازر وحشية

أوضح العسومي، أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين.

وشدد على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سنداً غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل.