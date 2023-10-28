شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: ارتفاع الشهداء الفلسطينيين إلى 7703 منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 7703 جراء هجمات قوات الاحتلال على قطاع غزة للأسبوع الرابع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة، إن من إجمالي الشهداء 3195 طفلًا و1863 سيدة إلى جانب نحو 20 ألف مصاب.

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واتهم "القدرة" جيش الاحتلال بارتكاب 53 "مجزرة" خلال الساعات الأخيرة أدت إلى مقتل 377 شخصًا في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكر أن إسرائيل "ارتكبت 825 مجزرة بحق عوائل ما أدى إلى مقتل 5824 من أفرادها، المئات منهم تحت الأنقاض وشطبها من السجل المدني".

وأضاف أن الجهات الطبية تلقت 1800 بلاغ لمفقودين تحت أنقاض ركام المباني المدمرة منهم نحو ألف طفل، مشيرًا إلى مقتل 110 من الكوادر الصحية واستهداف 45 مؤسسة صحية في هجمات إسرائيل.

شلل المنظومة الصحية

وحذر القدرة من مخاطر الانقطاع التام للاتصالات والانترنت في قطاع غزة ما أدى إلى "شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وعمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية".

وطالب الجهات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية بعد تهديد مجمع الشفاء الطبي بالاستهداف الإسرائيلي.

وحث الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، السلطات المصرية على فتح معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الطبية وإدخال الوقود وإخراج الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية إلى مستشفيات القطاع.

ودخلت اليوم حرب الاحتلال في غزة أسبوعها الرابع وسط قصف مدفعي كثيف وزيادة التوغلات البرية وانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في القطاع.