الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير الطواقم في غزة مجهول ووجهنا نداء للمنظمات الدولية للكشف عنه

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال جبريل في تصريحات لراديو "الخليج 365": "لا نعلم ما يجري في القطاع ومصير أعضاء الهلال الأحمر هناك مجهول".
وأكد جبريل أن لا معلومات حول ما يحصل في غزة سوى ما نشاهده في وسائل الإعلام نتيجة تعطّل الاتصالات في القطاع، مشددا على أن الأوضاع كارثية وضبابية في غزة.
وتابعت الجمعية في بيان نشرته عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلة: "لقد تطور وضع ينذر بالقلق في غزة حيث فقدنا الاتصال بطواقمنا على الأرض"، لافتة إلى أن "الاتصال انقطع في ظل قطع السلطات الإسرائيلية لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل".
وأعربت الجمعية عن شعورها بالقلق الشديد بخصوص "إمكانية استمرار طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية".
في وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وكذلك منظمة أطباء بلا حدود عن فقدان الاتصال بطواقمها في غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن العمل في قطاع غزة.