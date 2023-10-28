بدت وكأنها ميتة... امرأة في قطاع غزة تضع مولودها

دبي - محمود عبدالرازق - وتحدث مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور محمد زقوت، في مقابلة صحفية، أن "السيدة الحامل، نيفين أبو عودة، تم نقلها للمستشفى وهي فاقدة الوعي، حيث ظنّ الطاقم الطبي أنها فارقت الحياة، فأجروا لها ولادة قيصيرية عاجلة ليتفاجاوا بأنها لا تزال حية".

وأوضح زقوت أن "السيدة من سكان محافظة خان يونس جنوبي القطاع، وتم استهداف منزلها بقصف من الطيران الإسرائيلي، وحين استقبلها الطاقم الطبي في المستشفى، كان الأطباء يسارعون الزمن وأجروا لها ولادة قيصرية عاجلة للحفاظ على حياة الجنين، وبالفعل نجحت الجراحة وأنجبت تلك السيدة مولودا ذكرا بصحة جيدة".

وأشار زقوت في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "الأطباء خلال عملية الولادة، وجدوا النبض يعود لجسد السيدة، وتبيّن أنها في غيبوبة تامة فوضِعت على أجهزة العناية المركزة بمستشفى "ناصر"، إذ كانت تعاني من نزيف حاد في الدماغ".

وكشف مدير عام مستشفيات قطاع غزة عن أن زوج السيدة فارق الحياة بالقصف ذاته.