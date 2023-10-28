وزير الأمن الإسرائيلي السابق: مستعد لمنح "حماس" كل شيء مقابل الإفراج عن سجنائنا الأمنيين

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وأكد في مقابلة له مع قناة "N12" الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه مستعد للإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح السجناء الأمنيين الإسرائيليين.
ويرى موفاز أن عدد الرهائن الإسرائيليين في يد "حماس" كبير ويستوجب توجها مختلفا من جانب الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنهم 229 وهذا رقم لا يصدق"، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه "عندما حدث إخفاق عسكري من جانب الجيش الإسرائيلي في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، قبل 50 عاما، كانت رتبته ضابط قائد دورية المظليين، ولم يصل الأمر إلى اختطاف مدنيين".
20 أكتوبر, 18:01 GMT
وتقول إسرائيل، أن لدى حركة "حماس" 222 مختطفا وأسيرا، تم اقتيادهم بالقوة، في بداية الهجوم يوم السابع من أكتوبر الجاري، من مستوطنات غلاف غزة، إلى القطاع.
26 أكتوبر, 18:04 GMT
وسبق أن أطلقت حركة "حماس" سراح مواطنتين أمريكيتين كانتا محتجزتين لديها، كما أطلقت لاحقا مسنتين إسرائيليتين لظروف إنسانية، أشادت إحداهما لاحقا في مؤتمر صحفي في إسرائيل، بمعاملة عناصر "حماس" معها في قطاع غزة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها. وتم إطلاق سراح الأربعة بوساطة قطرية مصرية.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.