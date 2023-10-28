شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أممية: الخطاب العنصري للاحتلال يحرض على الإبادة العرقية ضد الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت لجنة بالأمم المتحدة مختصة بالعنصرية، من أن "خطاب الكراهية العنصري ونزع صفة الإنسانية" الموجه من الإسرائيليين للشعب الفلسطيني، قد يحرض على أفعال الإبادة العرقية ضد الفلسطينيين.

وأعبرت اللجنة عن قلقها إزاء "زيادة حادة في خطاب الكراهية العنصري ونزع صفة الإنسانية" الموجه من الإسرائيليين، بما في ذلك مسؤولون كبار، إلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الحاليّ.

إدانة تعليقات الاحتلال ضد الفلسطينيين

وقالت اللجنة ومقرها في جنيف، إنها "قلقة بشدة" إزاء التعليقات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التعليقات التي أدلى بها مسؤولون وسياسيون وشخصيات عامة إسرائيليون كبار، ودعت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي إلى التنديد بخطاب الكراهية، والتحقيق في مثل هذه السلوكيات ومعاقبة مرتكبيها.

وأشارت اللجنة إشارة محددة إلى تعليقات أدلى بها وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت يوم التاسع من أكتوبر، أشار فيها إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية"، وقالت إن هذه اللغة "قد تحرض على أفعال الإبادة العرقية"، وأثارت تعليقات جالانت بالفعل تنديدات من فلسطينيين وآخرين.