رئيس البرلمان العربي: يجب أن تكون هناك ضغوط حتى يمكن تنفيذ القرار الأممي بشأن غزة

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ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين مع فتح ممرات إنسانية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وقال العسومي إن ما شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في الجرائم الشنيعة والمجازر الوحشية بحق الفلسطينيين هو صمت المجتمع الدولي.
ولفت رئيس البرلمان العربي إلى أن "التخاذل الدولي غير المبرر، تحول إلى سندا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب أعزل".
وأيد القرار، غير الملزم، 120 دولة مقابل 14 صوتا عارض القرار، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت.
ويمثل هذا القرار أول رد رسمي للأمم المتحدة على الأعمال العدائية الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أن فشل مجلس الأمن في 4 مناسبات في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي إجراء يتخذ لوقف العدوان على غزة.
أمس, 20:19 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.