في خضم تواصل الهجوم البري على غزة... إعلام: نتنياهو يلتقي ممثلي عائلات الأسرى في القطاع

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن "نتنياهو، سيلتقي ممثلي عائلات وأسر الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، في وقت لاحق من اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه "تحذيرا عسكريا عاجلا" لمواطني غزة، وحث "جميع المواطنين في شمال غزة ومدينة غزة على الانتقال إلى الجنوب على الفور"، وسط التصعيد المستمر لعمليات الجيش الإسرائيلي.
وألقى هاغاري باللوم على حركة "حماس" الفلسطينية، في تعريض حياة مواطني غزة للخطر "من خلال وضع الأسلحة والقوات داخل المناطق المدنية"، بحسب قوله.
وقال تورك في بيان:
إن العواقب الإنسانية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان ستكون مدمرة وطويلة الأمد، فقد مات آلاف الأشخاص بالفعل، وكثير منهم من الأطفال.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.