الخارجية المصرية تكشف أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ردا على استفسارات من مراسلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء حول تأخر دخول المساعدات على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس قوافل المساعدات على الجانب المصري.
وقال المتحدث: "على جميع الأطراف أن تدرك بما لا يضع مجالاً للشك أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف "من المؤسف أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي".
أمس, 07:01 GMT
وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية "تخلق أعباءً بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".
وكشف متحدث الخارجية المصرية أنه "لوحظ وجود تشدد كبير من الجانب الإسرائيلي في إجراءات التفتيش، بل ورفض دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وإدعاءات أمنية مختلفة، فضلاً عن البطء في إجراءات التفتيش، والتصعيد العسكري المتكرر على الجانب الفلسطيني من المعبر".
وطالب المسؤول المصري "الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة، حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع".
26 أكتوبر, 14:33 GMT
وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأدوات الطبية والوقود وسط خروج مستشفيات بالقطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.