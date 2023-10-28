وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تأمين خدمات "ستارلينك" لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف سدر في مقابلة مع "الخليج 365"، تنشر في وقت لاحق، أن "هناك عملية تنسيق مع الجانب المصري والجهات الدولية لتأمين هذه المعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، بيد أن الشركة أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستزود المؤسسات الدولية الإغاثية المعترف بها فقط بالتجهيزات المطلوبة".

وأوضح سدر أنه طالب "بتأمين الخدمات كذلك للمنظمات الإغاثية الفلسطينية، ولا يزال العمل جاريا حول هذه النقطة".

وتابع مشيرا إلى أن "الاحتلال دخل على هذا الخط، ووضع محددات لشركة "ستارلينك"، وهم رضخوا لهم، بيد أن السلطات الفلسطينية ماضية في طريقها لمحاولة تأمين الاتصالات إلى القطاع".

وأوضح ماسك عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "ستوفر "ستارلينك" التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، أمس الجمعة، الإغلاق الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، كانت قد أعلنت أن "خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن العمل في قطاع غزة"، وذلك بالتزامن مع إطلاق إسرائيل، أمس الجمعة، الاجتياح البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".