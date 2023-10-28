شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين التصعيد العسكري للاحتلال في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة.

وحذر من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

وقال: إن هذا التصعيد يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.

تدمير البنى التحتية

وأكد البديوي أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.