مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري لـ"الخليج 365": مستمرون في العمل التطوعي تجاه متضرري درنة الليبية..فيديو

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17 أكتوبر, 13:53 GMT
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في مدينة درنة الليبية
1/3
© Gulf 365 . MAHER ALSHAERY
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في مدينة درنة الليبية
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في مدينة درنة الليبية
2/3
© Gulf 365 . MAHER ALSHAERY
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في مدينة درنة الليبية
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في درنة الليبية
3/3
© Gulf 365 . MAHER ALSHAERY
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في درنة الليبية
1/3
© Gulf 365 . MAHER ALSHAERY
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في مدينة درنة الليبية
2/3
© Gulf 365 . MAHER ALSHAERY
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في مدينة درنة الليبية
3/3
© Gulf 365 . MAHER ALSHAERY
مؤسسة فريق "آية" للعمل الخيري والتطوعي في درنة الليبية
أما عن حملة، اليوم السبت، التي قام بها فريق "آية" في مدينة طبرق، قالت سُكينة، إن "الحملة عبارة عن توزيع حليب أطفال على الأسر المتضررة من درنة والنازحة في مدينة طبرق".
وأشارت بأن "العائلات النازحة من مدينة درنة مقسمة إلى فِرق، العائلات المسجلة لدى الفريق، بالاضافة لبعض العائلات الأخرى، التي لديها أطفال بحاجة لهذا الحليب".
وتسببت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ولا تزال جهود حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا قائمة.