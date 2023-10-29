شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن طفلا وشابًا أصيبا بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُخيم "العروب" شمال مُحافظة "الخليل" بجنوب الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (13 عامًا) وشاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في مخيم العروب، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأصيب آخرون بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية "حوسان" غرب "بيت لحم" جنوب الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مُخيم "شعفاط" شمال مدينة القدس المحتلة. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلده "العيسوية" شمال القدس برفقة مخابراتها، وحي وادي حلوة في بلده سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وفي مُحافظة "جنين" شمال الضفة، وقعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة "يعبد"، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، خلال هدم منزل.