"حزب الله" اللبناني يستهدف موقعين تابعين للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة

دبي - محمود عبدالرازق - بيروت - الخليج 365. وقال "حزب الله" في بيان، "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏

وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية بتصاعد الدخان من موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة، وتم استهداف موقع العباد مقابل بلدة حولا في جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة.

وذكرت وسائل الإعلام أن صاروخا موجهًا أُطلق باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في وادي ‎هونين، وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة رب الثلاثين وبلدة مركبا في جنوب لبنان.

من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت الليلة الماضية على بنية عسكرية لحزب الله ردًّا على قيام مخربون أمس بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا".