منارة الخليج ومهد حضارته... جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني".. إرث حضاري وتميز تاريخي.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - إلى جوار قلعتي الجلالي والميراني التاريخيتين وسور مسقط القديمة الذي شيد عام 1625م، يضم المتحف الوطني بسلطنة عمان مقتنيات مادية ومعنوية تؤكد عراقة وتاريخ السلطنة وثراء ثقافتها، باعتبارها نقطة تلاقي للحضارات والثقافات عبر التاريخ.

على باب أبواب المتحف يقف العشرات من جنسيات مختلفة في انتظار إنهاء إجراءات الدخول إلى رحلة عبر الزمن.

تجول المئات داخل المتحف يوميا من مختلف الجنسيات يؤكد المكانة الفريدة للسلطنة وحضارتها وتاريخيها، الذي يحظى باهتمام الجميع، كل من زار المدينة المحصنة بأسوارها وقلاعها وسلاسل جبالها.

© Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 1/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 2/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 3/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 4/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 5/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 6/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 7/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 8/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 9/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 10/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 11/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 12/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 13/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 14/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 15/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDAجولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 16/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 1/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 2/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 3/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 4/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 5/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 6/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 7/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 8/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 9/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 10/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 11/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 12/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 13/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 14/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 15/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني" 16/16 © Gulf 365 . MOHAMED HEMEDA جولة مصورة داخل "المتحف الوطني العماني"

أسوار مسقط

كان لمسقط سورها الذي يحميها بأبراجه الدائرية، والذي شيد عام 1625م في الجانب الجنوب الغربي. وفي الشمال كان سورها الطبيعي بحر عمان وسلسلة الجبال المحيطة.

لسور مسقط ثلاثة أبواب رئيسية هي" باب المثاعيب والباب الكبير والباب الصغير" إذ يقع في الركن الغربي، أسفل قلعة الميراني، والثاني عند نهاية الضلع الغربي للأسوار، فيما يقع الباب الثالث الصغير منتصف الضلع الجنوبي للسور.

تشير المراجع إلى أنه وحتى منتصف القرن العشرين كانت بوابة مسقط تغلق بعد المغرب بثلاث ساعات.

ويبلغ طول سور مسقط الذي يحد المدينة الرئيسية من الشرق والجنوب نحو 750 مترا، وفق كتاب"القلاع والحصون في عمان".

وقال ابن بطوطة عن أهل ظفار حين زار السلطنة:"وهم أهل تجارة لا عيش لهم إلا منها، ومن عادتهم أنه إذا وصل مركب من بلاد الهند أو غيرها خرج عبيد السلطان إلى الساحل وصعدوا إلى المركب ومعهم الكسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكيله وللربان.. ويُؤتى إليهم بثلاثة أفراس فيركبونها وتُضرب أمامهم الأطبال والأبواق من ساحل البحر إلى دار السلطان.. وتُبعث الضيافة لكل مَن بالمركب ثلاثا، وبعد الثلاث يأكلون بدار السلطان، وهم يفعلون ذلك استجلابا لأصحاب المراكب، وهم أهل تواضع وحسن أخلاق وفضيلة ومحبة للغرباء ولباسهم القطن".

21 مايو 2022, 15:39 GMT

جولة مصورة

تجولت وكالة "الخليج 365"، داخل المتحف الوطني، الذي يضم بين جنباته وداخل قاعته حقب تاريخية متعددة، وقاعات لمحطات تاريخية وثقافات متنوعة، وقاعة عصر النهضة إلى جانب أول كرسي جلوس السلطان قابوس بن سعيد، عند توليه مقاليد الحكم عام 1970.

ثلاث حقب زمنية رئيسية بداية من "العصر الحجري القديم والعصر البرونزي والعصر الحديدي"، تؤرخ لبداية الوجود البشري على أرض السلطنة، كما تشير مقتنيات العصر البرونزي إلى التحول الاجتماعي والاقتصادي الهائل خلال الالفية الرابعة قبل الميلا، وصولا إلى ظهور حضارة "مجان" وكذلك حقبة الوجود الساساني والبارثي، وصولا لعصر النهضة الحالي في السلطنة.

كما توجد لقى من سلُّوت؛ وهي معقل الاستيطان العربي، وتشتمل على مواقع من العصرين البرونزي، والحديدي، وتوفر دليلًا على وجود طوائف غامضة تقدس الثعابين، أما اللقى التي تمثل العصر الحديدي فهي كنوز أثرية، وأسلحة محارب، ومجموعة من المعثورات المرتبطة بالتعدين، وصناعة الفخار، وزينة المرأة؛ والتي تربطنا بالفترة الإسلامية.

25 نوفمبر 2021, 16:28 GMT

14 قاعة ومحطات هامة

داخل أربع عشرة قاعة، يجد الزائر نفسه أمام رحلة عبر التاريخ والزمان، تتالى فيها عظمة المنجز الحضاري العماني، الذي تفاعل وعاش مع مختلف الحضارات والثقافات، وترك بصمة واثر في كل حقبة تاريخخية بقي أثرها حتي يومنا الحالي.

وتحتوي القاعة أيضًا على لقى تمثل حقبة الوجود الساساني، والبارثي تحاكي غرفة "الأرض والإنسان" نظام الشرفات في المعمار العماني، إلى جوارها سفينة عمانية من نوع "الغنجة" بحجمها الحقيقي.

داخل القاعة رحلة توثق القيم الثقافية العمانية وجغرافيا الأمكنة وتأثيرهاوتأثرها عبر محطات هامة تبرز من خلالها الموروث العماني وتميزه تاريخيا وحاليا..

آلاف القطع

آلاف القطع تؤرخ لمختلف الحقب التاريخية لعمان منذ بداية الاستيطان البشري وحتى الوقت الحاضر، وتعرض في قاعات خصص كل منها لحقبة مختلفة.

يضم المتحف آلاف القطع، تتنوع ما بين التحف الأثرية والصناعات الحرفية والمخطوطات والوثائق والمراسلات والمطبوعات القديمة.

داخل المتحف تؤكد مجسمات المراكب ومنها كبيرة الحجم، تميز السلطنة في سناعة السفن تاريخيا.

كما يضم المتحف أدوات الملاحة البحرية والأسلحة التقليدية والمجسمات المتحفية، والقلاع والحصون والمباني التاريخية.

وجانب آخر في المتحف يضم الآلات والأدوات الموسيقية ومفردات التراث غير المادي.

15 مارس 2019, 11:54 GMT

يحتضن مفردات التراث الثقافي العماني بشقيه المادي والمعنوي وتوظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتحفية المتبعة.

تبلغ المساحة الاجمالية لأرض المتحف 24 ألف متر مربع والمساحة الاجمالية للمبنى 13 ألف و700 متر مربع والمساحة الإجمالية لقاعات العرض الثابت 4 آلاف مترا مربعا.

تؤكد القطع والمخطوطات الشبكة التجارية التي شكلها العماني القديم وكذلك في العصر الإسلامي والتي امتدت من الصين إلى شرق أفريقيا، حيث شكلت أطول طريق تجاري بحري معروف .

كما تضم قاعة السلاح مخطوطات والعديد من القطع منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى بدايات القرن العشرين الميلادي، ومنها السيوف والكتارات والرماح والفؤوس والسهام والخناجر، وكذلك الأسلحة النارية بكافة أنواعها.

في صالة أخرى تجد أدوات العمارة والآلات والأدوات والمعدات الزراعية وما يتصل بالافلاج والنقود والعملات الورقية والمعدنية والخزف والأثاث والفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية.

كما يضم المتحف قاعة "ماجان" وفي داخلها موقع قلعة بهلا وواحتها وهو أول موقع في عمان تدرجه منظمة ( اليونسكو ) ضمن قائمة التراث العالمي عام 1987. إلى جانب عدد من القلاع والحصون العمانية المتميزة بأنماطها المعمارية وخصوصيتها التاريخية.

أما في (قاعة الافلاج ) فهي تضم "الأفلاج العمانية الخمسة" التي أدرجتها اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي عام 2006 تعبيرا عن المكانة الدولية لهذا النظام المائي الفريد الذي يشكل موروثا حضاريا أبدعه العمانيون كأقدم هندسة ري بالمنطقة وهي افلاج دارس والخطمين والميسر والجيلة.

12 يناير 2021, 15:22 GMT

داخل المتحف أيضا "محراب مسجد العوينة" وهو مسجد مندثر بوادي بني خالد يعود إلى بداية القرن السادس عشر الميلادي من عهد دولة النباهنة.

يبين المتحف من خلال المعروضات، الحقب الزمنية المتعاقبة من خلال الوثائق والمحفوظات ذات العلاقة والعديد من اللقى التي تقف شاهدة على الاحداث الرئيسية وما يتصل بها من شخصيات بارزة.

تجسد بعض المقتنيات البيت العماني التقليدي منذ القرنين التاسع عشر والعشرين، كاشقة المبادلات التجارية وتظهر مدى انفتاح الإنسان العماني على الثقافات والحضارات والشعوب، عبر التواصل المستمر.

وقد أنشئ المتحف الوطني بموجب المرسوم السلطاني رقم (2013م/ 62)، الصادر بتاريخ (16 من محرم سنة 1435هـ)، الموافق (20 من نوفمبر سنة 2013.

ويهدف المتحف إلى تحقيق رسالته التعليمية، والثقافية، والإنسانية، من خلال ترسيخ القيم العُمانية النبيلة، وتفعيل الانتماء، والارتقاء بالوعي العام لدى المواطن، والمقيم، والزائر، من أجل عُمان، وتاريخها، وتراثها، وثقافتها، ومن خلال تنمية قدراتهم الإبداعية، والفكرية، ولاسيما في مجالات الحفاظ على الشواهد، والمقتنيات، وإبراز الأبعاد الحضارية لعُمان؛ وذلك بتوظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات العلوم المتحفية.