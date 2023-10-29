شكرا لقرائتكم خبر عن قوات من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين وسط مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية. من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس. ونقلت إذاعة صوت فلسطين عن مصادر قولها إن جرافة عسكرية إسرائيلية جرفت شارع عسكر الرئيسي شرق مدينة نابلس.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز