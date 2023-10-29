وكالة: قتلى وجرحى في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت وكالة وفا، بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.

ولفتت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت عدة منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، وحي الشجاعية شرق غزة.

كما شنت غارات عنيفة على منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة بئر نعجة وحي الصفطاوي ودوار أبو شرخ في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البري، في ظل قطعها للاتصالات والانترنت للتغطية على حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا.

أمس, 16:01 GMT

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.