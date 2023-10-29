شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة وتطالب بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات، العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية؛ التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.

وشددت الخارجية الإماراتية - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات - على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

وأكدت الوزارة الاماراتية، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس /الجمعة/؛ والذي يدعو إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة مهمة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.

وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.