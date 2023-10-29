وزارة الصحة في غزة تقول إن أكثر من 8 آلاف قتيل سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة، إن "حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف نصفهم من الأطفال".

وبلغ آخر عدد للوفيات صدر يوم السبت 7703.

وخلال العملية قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.