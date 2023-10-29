انطلاق انتخابات مجلس الشورى العماني بمشاركة نحو 753 ألف ناخب

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - وتبدأ عملية التصويت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، عبر تطبيق "انتخب" الذي أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها في أتم الجاهزية الفنية والتقنية لاستقبال أصوات الناخبين البالغ عددهم 753690 بينهم 362844 ناخبة، وذلك لاختيار 90 عضواً لمجلس الشورى في دورته القادمة، من بين المرشحين البالغ عددهم 738 بينهم 31 مرشحة.
25 ديسمبر 2022, 09:45 GMT
وبعدها يقوم الناخب بالتقاط صورة شخصية له، بعد ذلك تظهر له قائمة صور المرشحين واختيار مرشحه ليظهر له في الأخير زر تأكيد التصويت. كما ستتيح الوزارة عبر تطبيق انتخاب متابعة مؤشرات وإحصاءات سير عملية التصويت.
وتجرى الانتخابات العامة بعد صدور المرسوم السّلطاني رقم 54 لسنة 2023 الخاص بقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي جاء في 8 فصول تتضمن 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عمان وخارجها.
26 أكتوبر 2015, 05:58 GMT
وتقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات، التي يترأسها وكيل وزارة الداخلية بالجهد الرئيسي لعمليات الإعداد للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، في إطار المهام المحددة لها بموجب القانون، ولضمان توفر كل الجوانب التنظيمية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية الانتخابات بسهولة وشفافية ويسر، ومن دون أي تدخل في عملية التصويت التي تتم إلكترونيا عبر تطبيق "أنتخب".
ووفق الوزارة فإن النسخة الثانية من تطبيق "انتخب" المستخدم في الانتخابات الحالية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكون متاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.