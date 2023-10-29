القوات الإسرائيلية تقتحم أحياء في القدس ونابلس

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوكالة، نقلا عن مصادر محلية، بإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص والقنابل الغازية والقنابل الصوتية الحارقه تجاه المواطنين، خلال مواجهات اندلعت على أطراف المخيم.

وأضافت الوكالة أن الجيش اقتحم بلده العيسوية شمال المدينة، وحي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأشارت وكالة الأنباء "وفا" إلى قتل شاب وإصابة 10 آخرين في بلدة ريما شمال غرب رام الله، صباح اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية التي اقتحمت البلدة، في الوقت الذي داهم فيه الجيش الإسرائيلي بلدة سيلة الحارثية غربي جنين.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة يعبد وهدم دوار الشهيد أبو جندل في مدخل البلدة، ما أدى الى اندلاع مواجهات باستخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية.

وقالت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء الماضي، إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافتان، مخيم عسكر من عدة محاور وأغلقت المنطقة بشكل كامل.