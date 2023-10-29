شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. اتصالات الهاتف والإنترنت تعود تدريجيًا إلى القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن عودة اتصالات الهاتف والإنترنت تدريجيًا إلى قطاع غزة.

كانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 7650 مع إصابة 19450، وفي الضفة الغربية إلى 111 شهيدًا و1950 جريحا.

صعوبة الأوضاع في غزة

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يمكن إجلاء المرضى والمصابين في غزة، أو العثور على ملجأ آمن في مثل هذه الظروف التي يمر بها القطاع، من قصف عنيف ومتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها من التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، مُدينةً- بأشدِّ العبارات- العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في القطاع.

خطورة مواصلة الانتهاكات

وندَّدت بالهجوم المروِّع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية، مُتجاهِلًا كلَّ النداءات والتحذيرات والقرارات من جميع الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية.

وحذَّرت المنظمة من خطورة مواصلة الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية؛ الدينية والإنسانية، بحقِّ المدنيين المظلومين، وما تهدِّد به من تداعياتٍ خطرةٍ على استقرار المنطقة والسِّلم الإقليمي والدولي.