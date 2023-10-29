شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الجزائري: المجتمع الدولي مطالب بمراجعة مواقفه تجاه القضايا العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) ورئيس المجموعة الجيوساسية الأفريقية بالاتحاد البرلماني الدولي، منذر بودن، أن المجتمع الدولي مطالب بمراجعة مواقفه تجاه القضايا العادلة في ظل الاستقطاب الحاد الذي يشهده العالم.

جاء ذلك خلال كلمته، بالعاصمة الأنجولية "لواندا" في اختتام أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي. وأوضح بودن أن السلم والأمن الدوليين كل لا يتجزأ، وأن على الاتحاد البرلماني الدولي، الذي نشأ على مجموعة من الأفكار والمبادئ خلافا لبعض المؤسسات الكبرى في العالم، أن يؤدي واجبه كاملا في حماية الأمن والسلام الذي يجب أن تنعم به البشرية جميعا دون تمييز.

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