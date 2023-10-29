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سيناتور أمريكى: الوضع الإنسانى بغزة مهين وعلى إسرائيل الانصياع للقانونى الدولى

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القاهرة - سامية سيد - أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مهين" ، مشددا على ضرورة أن تنصاع إسرائيل للقانون الدولي.

وقال ساندرز ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا كل دقيقة، ويجب على إسرائيل أن تنصاع للقانون الدولي وتسمح للرجال والنساء والأطفال الأبرياء بوصول الإمدادات الغذائية والطبية والوقود إليهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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