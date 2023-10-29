شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: الوضع الإنسانى بغزة مهين وعلى إسرائيل الانصياع للقانونى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مهين" ، مشددا على ضرورة أن تنصاع إسرائيل للقانون الدولي.