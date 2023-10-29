شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بغزة: مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف "صفر" والوضع الميداني يزداد صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة الأحد، إن مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف صفر، وأن الهيئة باتت تعتمد على تبرعات المواطنين.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أشار إلى أن الهلال الأحمر تلقى نداءات استغاثة كثيرة بعد عودة الاتصالات، مشيراً إلى أن الوضع الميداني يزداد صعوبة.

وأعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية الأحد، على فيسبوك بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي، والتي تم فصلها عن قطاع غزة مساء الجمعة.