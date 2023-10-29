إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة وتشن هجوما بريا

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا نتنياهو الإسرائيليين، يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، إلى توقع حملة "طويلة وصعبة"، لكنه لم يصل إلى حد وصف التوغلات الحالية بأنها اجتياح.

وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن، نصحوا نظراءهم الإسرائيليين بتأجيل شن هجوم فوري شامل.

ويعاني سكان غزة انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء والماء، نتيجة الحصار الشديد، بالإضافة لقيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بإلقاء قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع الذي تحكمه حماس، مع تأكيد قادة الجيش الإسرائيلي إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.

وتعهّد نتنياهو بعدم ادخار أي جهد لتحرير أكثر من 200 رهينة، منهم أميركيون وأجانب آخرون، تحتجزهم حماس، قائلا: "هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي أهدافها واضحة وهي تدمير قدرات حماس الحاكمة والعسكرية وإعادة الرهائن".