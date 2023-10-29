شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال شرقي نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر إجرام قوات الاحتلال الإسرائيلي إذ أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي الليلة الماضية.

وجاء ذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

مصادر أمنية أوضحت أن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتين، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 7650 مع إصابة 19450، وفي الضفة الغربية إلى 111 شهيدًا و1950 جريحا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه لا يمكن إجلاء المرضى والمصابين في غزة، أو العثور على ملجأ آمن في مثل هذه الظروف التي يمر بها القطاع، من قصف عنيف ومتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

محاصرة قطاع غزة

وأكد عبر حسابه على منصة إكس، أن انقطاع الكهرباء في غزة يجعل من المستحيل وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى.

وأوضح تيدروس، الجمعة، أن المنظمة لم تعد على اتصال بموظفيها ومنشآتها الصحية وشركائها الآخرين في قطاع غزة المحاصر.