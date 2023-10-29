شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف أكثر من 100 منزل في غزة واستشهاد العشرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في قصف جديد نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل لليوم الـ23 على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينينة "وفا"، استشهد عشرات المواطنين في مخيم الشاطئ غرب غزة، وتم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

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استهداف المنازل

وقصفت طائرات حربية منزلًا مأهولًا في حي تل الهوا غرب غزة مكون من 6 طوابق، ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل واصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.

كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدًا على الاقل واصابة آخرين.

قصف خان يونس

ودمرت الطائرات الحربية مربعًا سكنيًا في بئر النعجة، وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.

وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع.

ويتواصل لليوم الـ 23 العدوان على القطاع الذي أوقع أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس السكان، كما تم تدمير الطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.