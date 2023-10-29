انتخابات مجلس الشورى العماني في أرقام... عبر التصويت الإلكتروني

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واطلع وزير الداخلية على سير العملية الانتخابية التي انطلقت صباحًا.
ويدلي نحو 753 ألفا و690 ناخبا، بأصواتهم بداية من الثامنة صباح اليوم الأحد، وحتى السابعة مساءً.
ويجرى التصويت عبر تطبيق "انتخاب"، حيث يتنافس 843 مرشحا بينهم 31 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوًا.
وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.com)، (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.
وحتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته، عليه التأكد من قيد اسمه في السجل الانتخابي وتحميل النسخة الجديدة للتطبيق مع ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية وهاتف ذكي مزود بكاميرتين وفيه خاصية الاتصال القريب المدى NFC.
11 أكتوبر, 08:29 GMT
ودعا الادعاء العام المواطنين إلى التقيد بالضوابط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية تجنبا للمساءلة القانونية.
ووفرت وزارة الداخلية أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية.
وتوقفت أمس السبت، ممارسة الدعاية الانتخابية، وذلك استنادا إلى المادة 35 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، الإشراف على مختلف مراحل عملية الانتخابات، والبت في الطعون، في حال وجودها، والاطمئنان على سير عملية الانتخابات وفقا للقانون.
وتقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات، التي يترأسها المهندس وكيل وزارة الداخلية بالجهد الرئيسي لعمليات الإعداد للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك في إطار المهام المحددة لها بموجب القانون.
ولضمان توفر كل الجوانب التنظيمية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية الانتخابات بسهولة وشفافية ويسر، ومن دون أي تدخل في عملية التصويت التي تتم إلكترونيا عبر تطبيق "انتخاب".