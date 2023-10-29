انتخابات مجلس الشورى العماني في أرقام... عبر التصويت الإلكتروني

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد موفد "الخليج 365" لتغطية الانتخابات في السلطنة، بأن وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، تواجد في اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كما سيلتقي الإعلاميون من مختلف الدول على مدار اليوم.

واطلع وزير الداخلية على سير العملية الانتخابية التي انطلقت صباحًا.

ويدلي نحو 753 ألفا و690 ناخبا، بأصواتهم بداية من الثامنة صباح اليوم الأحد، وحتى السابعة مساءً.

ويجرى التصويت عبر تطبيق "انتخاب"، حيث يتنافس 843 مرشحا بينهم 31 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوًا.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.com)، (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.

وحتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته، عليه التأكد من قيد اسمه في السجل الانتخابي وتحميل النسخة الجديدة للتطبيق مع ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية وهاتف ذكي مزود بكاميرتين وفيه خاصية الاتصال القريب المدى NFC.

11 أكتوبر, 08:29 GMT

ودعا الادعاء العام المواطنين إلى التقيد بالضوابط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية تجنبا للمساءلة القانونية.

ووفرت وزارة الداخلية أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية.

وتوقفت أمس السبت، ممارسة الدعاية الانتخابية، وذلك استنادا إلى المادة 35 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.

يبلغ عدد الناخبين في محافظة مسقط 97918 ناخبا وناخبة، بينهم 51212 ناخبا، و46706 ناخبات، وبلغ عددهم في محافظة ظفار 88837 ناخبا وناخبة، بينهم 43797 ناخبا، و45040 ناخبة، وفي محافظة مسندم وصل العدد إلى 12409 ناخبين وناخبات، بينهم 4690 ناخبا، و5919 ناخبة.

من يشرف على الانتخابات؟

تتولى اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، الإشراف على مختلف مراحل عملية الانتخابات، والبت في الطعون، في حال وجودها، والاطمئنان على سير عملية الانتخابات وفقا للقانون.

وتقوم اللجنة الرئيسية للانتخابات، التي يترأسها المهندس وكيل وزارة الداخلية بالجهد الرئيسي لعمليات الإعداد للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، وذلك في إطار المهام المحددة لها بموجب القانون.

ولضمان توفر كل الجوانب التنظيمية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية الانتخابات بسهولة وشفافية ويسر، ومن دون أي تدخل في عملية التصويت التي تتم إلكترونيا عبر تطبيق "انتخاب".