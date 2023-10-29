الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين خلال اشتباكات في قطاع غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "تمت الإغارة على مقرات قيادة ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس".

وأضاف أنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مخربين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لاطلاق قذائف مضادة للدروع".

وأوضح أن "قواته قامت بتوجيه الطائرات لاستهداف أهداف معادية على الأرض".

وأشار إلى أنه "خلال الليلة السابقة أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون، كما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة خلال اشتباك مع مخربين في شمال القطاع".

ووفقا له، "تم نقل الجندي والضابط لتلقي العلاج في المستشفى".

يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.