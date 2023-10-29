في بيان حذفه لاحقا... نتنياهو يحمل قادة الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل أمام "حماس"

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وكان نتنياهو قد كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن كل وكالات الاستخبارات كانت تقدّر بأن حركة حماس تم "ردعها" إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.
وأضاف أن هذا التقييم الاستخباري قُدّم مرة بعد أخرى إليه، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.
26 أكتوبر, 16:02 GMT
وبعد التغريدة، تعرض نتنياهو لانتقادات لاذعة من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.
وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد على موقع "إكس"، "لقد تجاوز نتنياهو خطا أحمر"، مضيفًا: "بينما يقاتل جنود وقادة الجيش ضد حماس وحزب الله، فإنه يحاول إلقاء اللوم عليهم بدلاً من دعمهم".
وأضافت: "الجيش الإسرائيلي يقاتل حماس ونتنياهو يقاتل الجيش الإسرائيلي وشعب إسرائيل".
واكتفى بالقول: "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".