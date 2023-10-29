شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تتابع مستجدات العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان متابعتها لمستجدات العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين مشددة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بموجب ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك غداة انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضى في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على مبادرة من دولة الكويت وتأييد وحضور كافة الدول الأعضاء.

وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن المفترض أن تكون سنة 2023 هي سنة حقوق الإنسان بامتياز، بحسب إرادة المجتمع الدولي وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يجدد فيها كل الفاعلين التزامهم بمبـادئ حقوق الإنسان، وتصمت فيها البنادق وتعلو فيها قيم العدل والمساواة وعدم التمييز، ويتبوأ خلالها الحق في الحياة مكانته المميزة كأسمى الحقوق.

لكن الواقع المعيش مظلم، قاتم، مخيف، بحسب أبو غزالة، واقع تعلو فيه أصوات البنادق، ويعيش فيه إخوتنا في فلسطين المحتلة تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير وتقف فيه العدالة الدولية صامتة عاجزة.

وأضافت "إن كان هذا واقعنا المؤلم المعيش، فلم ولن نيأس، ولم ولن نفقد الأمل. القانون الدولي ينصفنا. وعزيمة النصر والثقة في الإنصاف الإلهي تشد من عضدنا" مشيرة إلى تمادي الاحتلال في غطرسته وأفعاله الشيطانية في وقت أضحى العالم يقف شاهدا على مجازر ومآسي يقع فيها الإنسان الفلسطيني شهيدا على يد المحتل.

وشددت أنه لا بد من التشبث بالأمل، والتحرك بالقانون، والمضي في توثيق الجرائم الصهيونية، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في كل المنابر.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تبقى في حال انعقاد لتقديم الرأي الاستشاري للدول الأعضاء وإعداد تصور للموقف العربي على النحو المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للجنة.