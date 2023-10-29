تصويت... بعد تبادل الاتهامات بين نتنياهو والمسؤولين هل تتصدع جبهة إسرائيل الداخلية وتنهار؟

دبي - محمود عبدالرازق - أثار نتنياهو، خلال الساعات القليلة الماضية، غضبًا واسعًا بين المجتمع الإسرائيلي بسبب كلماته التي حمّل فيها الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن صحيفة غربية، أن الجيش الإسرائيلي أوقف خطة الاجتياح البري لقطاع غزة، والاكتفاء بعمليات برية محدودة داخل القطاع.

برأيك؛ هل تدل هذه المعلومات على وجود تخبط لدى القيادة الإسرائيلية وتؤشر على تصدع الجبهة الداخلية أمام مواجهة "حماس" في غزة؟

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وأفادت مصادر أمريكية بأن القرار الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح الكامل لقطاع غزة والاكتفاء بتنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة داخل القطاع يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أخيرًا.