شكرا لقرائتكم خبر عن غزة..الاحتلال يهدد مجددًا بقصف مستشفى القدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدّد الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، صباح اليوم الأحد، بقصف مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غرب مدينة غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح مدير المستشفى، بشار مراد، أنهم تلقوا تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري للمستشفى كونه سيتم قصفه.

قصف محيط المستشفى

يشهد محيط مستشفى القدس منذ ساعات الصباح غارات متواصلة أدت إلى تدمير المباني المحيطة به.

يذكر أن مستشفى القدس يضم أكثر من 400 مريض ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانًا آمنًا، فضلًا عن الطواقم الطبية.

وتتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميًا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضاً، والتي تؤوي آلاف المواطنين، إذ ارتكب مجزرة بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في الـ 17 من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.