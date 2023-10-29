شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الشهداء في غزة تتخطى 8 آلاف شهيد منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، منذ 7 أكتوبر.

تهديد جديد

هدّد الاحتلال الإسرائيلي مجددًا، صباح اليوم الأحد، بقصف مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غرب مدينة غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأوضح مدير المستشفى، بشار مراد، أنهم تلقوا تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال بالإخلاء الفوري للمستشفى كونه سيتم قصفه.