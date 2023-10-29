شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتدخل دولي عاجل لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المُستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.



كما دعت الوزارة، في بيان صحفي، المُجتمع الدولي إلى إدراك مُخططات بن جفير وسموتريتش والجمعيات الاستيطانية التوسعية العنصرية وإرهابها في الضفة الغربية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لوقفها فورا.



وأدان البيان حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي والتي خلفت المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وتوسيع رقعة الخراب بهدف تدمير أي مقومات للحياة البشرية في قطاع غزة، في حرب شاملة ومفتوحة للتخلص من أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع ويتعرضون لأبشع أشكال الإبادة سواء بآلة الحرب والقتل الإسرائيلية.



كما أدانت الوزارة استباحة المُستوطنين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس والتي كان آخرها، إجبار أكثر من 250 مواطنًا في قرية زنوتا جنوب الخليل على ترك منازلهم وأراضيهم، وغيرها الكثير من الاعتداءات التي تتم بحماية جيش الاحتلال.



واستنكرت الوزارة استمرار الفشل الدولي في وقف الحرب على قطاع غزة وتأمين وصول كافة الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين.