شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال 41 متهما بقضايا الحركات المتطرفة في عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق اليوم الأحد اعتقال عشرات المتهمين بقضايا الحركات المتطرفة، في عدة محافظات.



وذكر الجهاز - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - " إن القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة في متابعة الحركات الدينية المتطرفة وملاحقة المتورطين بنشر العقائد المنحرفة والمسيئين للثوابت الدينية ".



وأضاف أن تلك الجهود أسفرت عن ضبط 41 متهما خلال الشهرين الماضيين في محافظات (كربلاء، وبغداد، والبصرة، وسامراء، والقادسية، وبابل، والنجف، والمثنى) ، وذلك بعد عمليات المتابعة لعناصر تلك الحركات واستخراج الموافقات القضائية للقبض عليهم وفقاً لأحكام المادة (372) ، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.