شاهد عيان يروي لـ"الخليج 365" كيف تضررت منطقة الجبل الأخضر الليبية بعد إعصار دانيال.. صور

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دبي - محمود عبدالرازق - يقول فضيل لـ"الخليج 365"، إن إعصار دانيال غمر المنطقة بالكامل وخلف أضرارًا كبيرة، وتضرر على إثره أكثر من 44 منزلا بصورة جزئية أو كلية.
14 سبتمبر, 22:11 GMT
وأضاف: "نحمد الله على كل حال، خاصة عندما نقارن ما تعرضنا له بمأساة مدينة درنة"، مضيفا: "نحمد الله أننا نجونا دون وقود ضحايا".
© Gulf 365منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
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© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Gulf 365منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
2/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Gulf 365منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
3/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Gulf 365منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
4/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
© Gulf 365منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
5/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
1/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
2/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
3/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
4/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
5/5
© Gulf 365
منطقة الجبل الأخضر التي ضربها إعصار دانيال مع عدة مناطق ليبية أخرى
وتابع: "كان مليئا بالطين والطمي، وعدنا إليه بعد تنظيفه لعدم وجود مكان آخر نلجأ إليه مع عائلتي".
وأكد فضيل أن "عددا كبيرا من الأهالي ممن تضررت بيوتهم تركوها واستأجروا بيوتا على حسابهم الخاص، ومنهم من نزح لدى أقاربه، وهذا هو الوضع الذي يعيشون فيه".
وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.